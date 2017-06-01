ABD'li bakan yardımcısı, 'demokrasi' sorusuna 'cevap veremedi'

ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Vekili Stuart Jones, basın toplantısında Suudi Arabistan ve demokrasiyle ilgili kendisine sorulan soru üzerine, yirmi saniye boyunca donakalıp hiçbir şey söyleyemedi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Stuart Jones'a basın toplantısında bir gazeteci şu soruyu sordu:

"Dışişleri Bakanı (Suudi Arabistan'da iken), İran'daki seçimleri ve İran'ın demokrasi geçmişini eleştirdi. Bunu Suudi yetkililerin yanında dururken söyledi. Suudi Arabistan'ın demokrasiye bağlılığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yönetim, demokrasinin aşırıcılığa karşı bir bariyer olduğuna inanıyor mu?"

Cevap veremedi

Bu soru üzerine Bakan Yardımcısı Vekili Jones derin bir nefes aldı, konuşmaya çalıştı ama hiçbir şey söyleyemedi. Uzun süre öylece durup ne cevap vereceğini düşünen Jones, bocalama halinde net cümleler kuramasa da, Suudi Arabistan'daki görüşmede aşırıcılığa karşı ciddi ilerleme kaydettiklerini savundu.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Jones'un yirmi saniyelik afallama anı, sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında girdi.