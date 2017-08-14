ABD'li baba ırkçı eylemlere katılan oğlunu reddetti: Sessiz kalmak bir hataydı

Irkçı eylemlere katılan ABD'li Peter Tefft, babası tarafından evlatlıktan reddedildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Pearce Tefft, oğlunun ırkçı söylemleri "evde öğrenmediğini" açıkladı.

"Şimdiye kadar sessiz kaldık" diyen Pearce Tefft, "ancak bu bir hataydı" diyerek "ilk seferinde de Nazilerin yükselmesine iyi insanların susması sebep olmuştu, şimdi de iyi insanların suskunluğu Nazilere izin veriyor" ifadelerini kullandı.

Pearce Tefft, oğlunun kendilerine "ifade özgürlüğüne inanmıyor değiliz, istediğinizi söyleyebilirsiniz. Zaten sizi bir fırına atacağız" dediğini de aktardı.