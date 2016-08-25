ABD'li astronot uzayda kalma rekoru kıldı

"Uzayda kesintisiz en uzun süreli kalma" rekoru, UluslararasıUzay İstasyonu'nda (UUİ) 521 gün geçiren ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotu Jeff Williams'ın oldu.

NTV'nin haberine göre, NASA'dan yapılan açıklamada, UUİ komutanı astronot Williams'ın, eski komutan Scott Kelly'nin "kesintisiz en uzun süreli uzayda kalma" rekorunu kırdığı bildirildi. Daha önceki rekorun sahibi 52 yaşındaki Kelly, uzayda kesintisiz 520 gün geçirmişti.

Scott Kelly'den önceki rekor ise Mir Uzay İstasyonu'nda 1994-1995 yıllarında toplam 437 gün kalan Valeri Polyakov'a aitti.

6 Eylül'de dünyaya dönmesi beklenen Williams'ın, o güne kadar uzayda toplam 534 gün kalarak rekoru daha da geliştirmiş olacak.

NASA'dan emekli olan Kelly, Houston'daki Kontrol Misyonu'ndan, Jeff Williams'ı rekorundan dolayı ilk kutlayan isimlerden olduğu bildirildi.

Bu arada, 377 gün UUİ'de bulunan astronot Peggy Whitson'un da "uzayda kesintisiz en uzun süreli kalan kadın" unvanına sahip olduğu belirtildi.