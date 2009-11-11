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Dünya

ABD'li askerlerden toksik atık davası

Bir grup ABD'li asker, Irak ve Afganistan'da görev yaptıkları sırada, türlü toksik atığı yakarak sağlıklarını bozan KBR şirketi hakkında 34 dava açtı.

11 Kasım 2009 02:00

Bir grup Amerikalı asker, Irak ve Afganistan'da görev yaptıkları sırada, açık çöplüklerde her türlü toksik atığı yakarak sağlıklarını bozan KBR şirketi hakkında 34 dava açtı.

Avukat Susan Burke, ABD'nin hemen hemen her yerinde Kasım 2008'den beri açılan davalarda, askeri üslerde açıkta yakılan atıklar yüzünden sağlık sorunları çeken askerlerin sadece kendi adlarına değil, en az 100 bin asker adına hareket ettiğini söylediğini kaydetti.

Petrol hizmetleri şirketleri Kellog Brown & Root ile bağlı bulunduğu (ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'ye ait) Halliburton şirketi, Irak ve Afganistan'daki kampların atıklarının imhası için Amerikan hükümetiyle sözleşme yapmıştı.

Davalardan birinde şikayetçiler, atıkların açık çöplüklerde yakılması işleminin 2003'te başlayıp bugüne kadar sürdüğü belirtiliyor.

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