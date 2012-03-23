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Dünya

ABD'li asker 17 cinayetten yargılanacak

Afganistan'ın Kandahar eyaletinde 11 Mart sabahı görev yaptığı üssün bir kilometre uzağındaki köye giden Robert Bales adlı asker katliam yapmıştı

23 Mart 2012 13:14

 

 
T24 - Afganistan'da görev yaptığı üssün yakınlarındaki bir köyde katliam yapan ABD'li asker Robert Bales 17 kişiyi öldürmekten yargılanacak. Bales'e toplam 23 suçlama yöneltilecek.
 
Obama yönetiminden yapılan açıklamada Çavuş Robert Bales'e cinayetten 17 suçlamaya ilaveten, ağır saldırı ve cinayete teşebbüsten 6 suçlama daha yöneltilecek. ABD'nin Kansas eyaletinde Fort Leavenworth'daki askeri hapishanede tutulan Bales'e hakkındaki suçlamaların bugün sunulacağı belirtildi.
 
 

Önce öldürdü sonra yaktı

 
 
Bales, Afganistan'ın Kandahar eyaletinde 11 Mart sabahı görev yaptığı üssün bir kilometre uzağındaki köye giderek katliam yapmıştı. Evleri tek tek basan çavuş Robest Bales, yataklarında uyuyan çoğu çocuk ve kadınları öldürdükten sonra, bazı cesetleri bir araya toplayarak yakmıştı. Olay yerinde 16 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede günler sonra yaşamını yitirmişti. 
 
 

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