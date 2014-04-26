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Dünya

ABD'li anne kızını kurtarmak için köpeğin kulağını ısırdı

Chelsi Camp: Böyle bir durumda insan yapabileceği herşeyi yapıyor. Gücüm tükenmişti ve kızımı kurtarmak için başka çarem yoktu

26 Nisan 2014 14:39

Habercilikteki "Köpeğin insanı ısırması değil, insanın köpeği ısırması haberdir"  klişesi ABD’de gerçeğe dönüştü. Teksas'ta Chelsi Camp adlı kadın, iki yaşındaki kızına saldıran Pitbull cinsi köpeği ısırarak kulağını kopardı.

Olayla ilgili Khou televizyonuna konuşan Teksaslı Chelsi Camp, “Böyle bir durumda insan yapabileceği herşeyi yapıyor. Gücüm tükenmişti ve kızımı kurtarmak için başka çarem yoktu" dedi.

Camp'in anlatımına göre olay şöyle gelişti:

"Bir arkadaşı Pitbull cinsi köpeğini Chelsi Camp'a birkaç günlüğüne bıraktı. Normalde çok uysal olan köpek, Makenzi adlı küçük kızla oynarken aniden saldırdı. Anne Chelsi Camp, kızını kurtarmak için köpeğin üzerine atlayarak sıkıca tuttu ve vurmaya başladı. Köpeğin saldırısını engelleyemeyince ısırarak kulağını kopardı. Bir yandan köpekle boğuşurken polisi aramayı da başardı. Olay yerine gelen polislerin vurarak yaraladıkları köpek daha sonra uyutuldu. Kafası, yüzü, eli ve ayaklarından yaralanan küçük kız ise hastanede tedavi altına alındı. "

 

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