ABD'li 3 bankanın zararı 25,38 milyar dolar

ABD finans sektörü dördüncü çeyrek bilanço açıklayan 3 banka ile toplamda 25,38 milyar dolar kayba uğradı. Günün erken saatlerinde Citi'den gelen 8.29 milyar dolarlık zararın ardından Bank of America ve Merrill Lynch toplamda 17.09 milyar dolar zarar yazdı.



ABD'li bankacılık kurumu Citigroup 2008'in son çeyreğinde 8.29 milyar dolar zarar açıklandığını duyurdu.



Küresel mali kriz özellikle finans kurumlarının milyarlarca dolar zarar yazmasına neden oluyor. ABD'li bankacılı kurumu Citigroup 2008'in son çeyreğinde 8.29 milyar dolar net zarar açıkladı.



Bankanın 4. çeyrekte hisse başına zararı 1.72 dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan grup, Citicorp ve Citi Holdings olarak 2 ayrı birime ayrılacağını açıkladı. Citigroup, Citi Holdings'in aracı kurum ve perakende varlık yönetimi birimlerinden oluşacağını da duyurdu.



Bank of America, ABD hükümetinden sermaye ve kredi zararlarına karşı garanti almasından birkaç saat sonra, dördüncü çeyrek sonuçlarında 1.79 milyar dolar zarar açıkladı. Bankanın satın aldığı Merrill Lynch & Co'nun dördüncü çeyrek zararı da 15. 31 milyar dolar oldu.



Bank of America'nın 1.79 milyar dolarlık net zararı hisse başına 48 sente karşılık geliyor. Banka geçen yıl aynı dönemde 268 milyon dolar, veya hisse başına 5 sent kâr etmişti. Banka, dördüncü çeyrek gelirinin yüzde 22 artışla 15.68 milyar dolar olduğunu açıkladı.



Merrill Lynch'in hisse başına zararı ise 9.62 dolar oldu.



Bank of America ile ABD hükümeti arasında bugün varılan anlaşmaya göre konut kredisi, ticari mortgage kredisi, türev tipi ürünler ve kurumsal kredilerden oluşan 118 milyar dolarlık varlıklardan kaynaklanabilecek zararların bir kısmını devlet karşılayacak.



Bank of America, 118 milyar dolar büyüklüğündeki toksik varlıklardan kaynaklanan zararın ilk 10 milyar dolarını karşılamayı taahhüt ederken, devlet de ikinci 10 milyar dolarlık zararı karşılayacak. Varlıklardan doğan zarar 20 milyar doların üzerine çıkarsa, ABD hükümeti zararın yüzde 90'ı, banka ise yüzde 10'undan sorumlu olacak.



Toksik varlıkların çoğu Merrill Lynch'in alımı sonrasında bilançoya geçen mortgage ile ilgili menkul kıymetlerden oluşuyor.