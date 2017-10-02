ABD/Las Vegas'taki konsere silahlı saldırıda en az iki kişi öldü (2)

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İstanbul, 2 Ekim (DHA) - ABD\'nin Las Vegas kentinde konsere düzenlenen silahlı saldırıda en az iki kişinin öldüğü ve 20\'den çok kişinin de yaralandığı duyuruldu.

TV kanallarından ve sosyal medyada yayınlanan haberlerde ağır silahla ateş açıldığı belirtildi.

Las Vegas polisi, resmi Twitter hesabından sosyal medya kullanıcılarına da, saldırgan ya da saldırganların peşinde olan polislerin hareket ve pezisyonlarını yansıtan fotoğraf ve video yaylınları yapmamaları konusunda uyardı.

Bazı görgü tanıkları saldırının çevredeki bir otelin üst katlarından yapıldığını belirtirken, Las Vegas polisinin resmi Twitter hesabından, bir saldırganın araştırıldığı belirtildi ve herkesten olay bölgesinden uzaklaşması istendi.

Polisin açıklamasında, hava yoluyla yola çıkacaklar da, Las Vegas havalimanına yönelik bazı uçuşların başka havalimanlarına yönlendirildiği, bu nedenle havalimanına gitmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri de istendi.