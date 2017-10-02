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Dünya

ABD/Las Vegas'taki konsere silahlı saldırıda en az iki kişi öldü

(Gelişmeler eklendi) İstanbul, 2 Ekim (DHA) - ABD'nin Las Vegas kentinde konsere düzenlenen silahlı saldırıda en az iki kişinin öldüğü ve 20'den çok kişinin de yaralandığı duyuruldu

02 Ekim 2017 12:53

(Gelişmeler eklendi)
İstanbul, 2 Ekim (DHA) - ABD\'nin Las Vegas kentinde konsere düzenlenen silahlı saldırıda en az iki kişinin öldüğü ve 20\'den çok kişinin de yaralandığı duyuruldu.
TV kanallarından ve sosyal medyada yayınlanan haberlerde ağır silahla ateş açıldığı belirtildi. Haberlere göre, polisle silahlı çatışmaya giren bir saldırgan öldürüldü.
Bazı görgü tanıkları saldırının çevredeki bir otelin üst katlarından yapıldığını belirtirken, Las Vegas polisinin resmi Twitter hesabından, bir saldırganın araştırıldığı belirtildi ve herkesten olay bölgesinden uzaklaşması istendi.
Polisin açıklamasında, hava yoluyla yola çıkacaklar da, Las Vegas havalimanına yönelik bazı uçuşların başka havalimanlarına yönlendirildiği, bu nedenle havalimanına gitmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri de istendi.

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