-ABD Kongresi üyelerinden Denktaş'a övgü WASHINGTON (A.A) - 08.02.2012 - ABD Kongresi'nin kıdemli üyeleri Ed Whitfield ve Ed Towns, Temsilciler Meclisi'nde, KKTC'nun Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a övgü ve saygılarını dile getiren ve Kongre kayıtlarına da geçen konuşmalar yaptı. Kongre'deki Türkiye Dostluk Grubu'nun da eşbaşkanı olan Cumhuriyetçi Parti Kentucky milletvekili Ed Whitfield açıklamasında, "Denktaş'ın hayatının büyük bölümünü Kıbrıs sorununun çözümü için harcadığını" belirtti. Whitfield, uluslararası toplumun, Rauf Denktaş'ın çabalarını da yansıtacak biçimde, adadaki her iki tarafça da kabul edilebilir ve kalıcı bir çözüme doğru ilerleyeceğini ümit ettiğini söyledi. Demokrat Parti New York milletvekili ve aynı zamanda da Kongre'deki Türkiye Dostluk Grubu'nun bir üyesi olan Ed Towns da Rauf Denktaş'ın kısa bir özgeçmişine de yer verdiği açıklamasında, Kıbrıs Türkleri ve Kıbrıs Rumları arasında on yıllardır süren gerginliğe rağmen, iki tarafın da büyük ölçüde barışçıl şekilde yaşamaya devam ettiğini ve bu süreçte "Denktaş'ın Kıbrıs Türklerinin etkili bir lideri ve sözcüsü olduğunu" kaydetti. Her iki Kongre üyesi de Denktaş'ın ailesine, Kıbrıs Türk halkına ve ABD'deki Türk toplumuna başsağlığı dileklerini iletti. ABD'de Kongre kayıtlarına giren konuşmalar tarihi belge niteliğine sahip oluyor ve ikincil hukuk kaynağı olarak addediliyor.