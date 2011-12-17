-ABD Kongresi harcama tasarısını kabul etti WASHINGTON (A.A) - 17.12.2011 - ABD Kongresi, birçok federal kuruma gelecek Eylül ayına kadar fon sağlanmasını öngören 915 milyar dolarlık harcama tasarısını kabul ederek, federal hükümetin kapanmasını önledi. Tasarı, Temsilciler Meclisi'nde dün onaylanmasının ardından bugün de Senato'dan 32'ye karşı 67 oyla geçerek, ABD Başkanı Barack Obama'nın imzasına sunuldu. Kongre tasarıyı kabul etmeseydi, Savunma Bakanlığı, Çevre Koruma Ajansı ve Çalışma Bakanlığı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda hükümet kurumu, ödenek sağlanamayacağı için bu hafta sonu kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı. Öte yandan Senato, orta sınıfa yönelik maaş vergi kesintilerinin iki ay uzatılmasını da onayladı. Senato'da 10'a karşı 89 oyla kabul edilen düzenlemenin, gelecek hafta Temsilciler Meclisi'nde oylanması öngörülüyor. Düzenleme, oradan da geçerse Obama'nın imzasına sunulmuş olacak. Düzenleme, uzun vadeli işsizlik yardımlarının da iki ay daha uzatılmasını içeriyor. Bu gelişmenin ardından Obama, kameraların karşısına çıkarak, vergi kesintileri ve işsizlik yardımları konusunda Kongre'de varılan uzlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Obama, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Kongre'ye, tatilden döndükten sonra vergi kesintilerinin bir tam yılı kapsayacak şekilde uzatılması için hızlıca harekete geçme çağrısı yaptı.