-ABDİ İPEKÇİ'DE "BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI" PROTESTOSU ANKARA (A.A) - 30.10.2010 - Başkentte, Abdi İpekçi Parkında ''başörtüsü yasağını'' protesto eden kadınlar, maket hapisten parmaklıklar kırılarak çıkarıldı. Dünya Demokrasi Hareketi ''Özgürlük Platformu'' üyelerinin bulunduğu grup, Çanakkale'de ''Dur Yolcu'' yazılı tepenin fotoğrafının bulunduğu ve yazının ''Dur Başörtüsü'' olarak değiştirildiği dövizlerle Sıhhiye'deki parkta toplandı. Burada, üç başörtülü kadın, hazırlanan ve üzerinde ''Başörtülülerin özgürlük alanı'' yazılı maket hapsin içine girdi. Hapisteki kadınlardan Sema Sevencan, platform adına hazırlanan açıklamayı okudu. Sevencan, Türkiye'de yıllardır inançlarının tartışıldığını, yorumlarda bulunulduğunu ancak hiç kimsenin bu konunun mağduru insanların düşüncesini, ruh halini, sıkıntılarını sormadığını söyledi. İnançlarından ötürü özgürlüklerinin kısıtlanmasının, ''kutsal'' ve ''dokunulmaz'' kabul edilen kamusal alanlardan dışlanmalarının ve ötekileştirilmelerinin bir utanç olduğunu dile getiren Sevencan, başörtüsü sorununun insan hakları ve özgürlük sorunu olduğunu dile getirdi. Sevencan, şöyle konuştu: ''Bu sorun, farkılıklardan korkanların özgür yaşam alanlarını kendilerinden başka kimseyle paylaşmama sorunudur. Korkularının tutsağı olmuş, dar düşünceli insanların sorunudur. Bu sorun, başörtülülerin sorunu değil, siyasetçilerin sorunudur'' Konuşmanın ardından maket hapsin parmaklıkları kırılarak başörtülü kadınlar serbest bırakıldı. Öte yandan, Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu üyeleri de parkta ''başörtüsüne özgürlük'' eyleminin 248'incisini gerçekleştirdi. Burada yapılan açıklamada, her seçim sürecinde kanayan bir yara haline gelen başörtüsü sorununun yine gündemde olduğunu belirtilerek, bir seçim süreci daha beklenilmesinin istenmediği kaydedildi. Açıklamada, sorunların ertelenmeden çözülmesi gerektiği ifade edildi.