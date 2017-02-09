Abdi İpekçi'de 'Naumoski' gecesi

Anadolu Efes tarihinin en önemli oyuncularından Petar Naumoski'nin 7 numaralı forması, bu gece oynanacak Armani Jeans Milano maçında emekliye ayrılacak.

Petar Naumoski’nin bizzat hazır bulunacağı Forma Emekliliği Töreni’nin gerçekleşeceği EA7 Emporio Armani Milan karşılaşmasında, Anadolu Efes Spor Kulübü’nün de basketbolseverlere çok özel sürprizleri olacak.

Basketbolseverler, Anadolu Efes tarihinin unutulmaz ismiyle ilgili duygu ve düşüncelerinin yanı sıra kendisiyle ilgili unutamadıkları anıları da sosyal medya hesapları üzerinden “#EfsaneNaumoski” etiketiyle paylaşabilecek.

Bu akşam 20.30’da başlayacak karşılaşmayı, Petar Naumoski’yle birlikte 1996 yılında Koraç Kupası’nı kazanan takımdan efsane isimler de Abdi İpekçi Spor Salonu’nda izleyecek.

Koraç Kupası zaferinin kilit isimlerinden biri

Anadolu Efes formasını 1992 yılından itibaren 6 sezon giyen Petar Naumoski, bu süre içerisinde 12 kupa kazanırken, 1993 yılında da Avrupa Kulüpler Kupası’nda final oynayarak ikincilik kazandı.

Naumoski, bir Türk takımının da Avrupa’da kupa kazanabileceğini kanıtlayan takımın en kilit isimlerinden biriydi. Makedon basketbol adamı, Anadolu Efes forması giydiği dönemdeki performanslarıyla, Türkiye’de basketbol sevgisi ve kültürünün artmasına da katkıda bulunmuştu.

Aydın Örs yönetimindeki takımda 4 kez Türkiye Ligi şampiyonluğu sevinci yaşayan Naumoski, 1996 yılındaki Koraç Kupası zaferinin yanı sıra 4 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 3 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Anadolu Efes Spor Kulübü, Aydın Örs ve Petar Naumoski’nin ardından kulübün 41 yıllık tarihine isimlerini yazdırmış antrenör ve oyuncuları onurlandırmaya devam edecek.

İlk maçı Milano kazandı

Ligde oynadığı maçlardan 10 galibiyet ve 11 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 8. sırada bulunuyor.

Yaptığı müsabakaların 7'sini kazanıp, 14'ünü kaybeden İtalyan temsilcisi ise 15. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İtalya'da oynanan maçı, EA7 Emporio Armani Milan 105-92 kazanmıştı.