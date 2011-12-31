Abdi İpekçi suikastı da darbe soruşturmasında

T24 - Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen, Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Maraş katliamı, Çorum katliamı, 1 Mayıs olayları ve Abdi İpekçi suikastı ile darbeye götüren süreç de soruşturmaya dahil edildi.





Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen, 12 Eylül 1980 askeri darbesi kapsamında Kenan Evren ile Tahsin Şahinkaya hakkındaki soruşturmanın bittiği yönündeki haberleri yalanladı. Görüşen, soruşturmada verilen bir takipsizlik kararı da olmadığını söyledi. Soruşturmanın tamamlandığı iddiaları yalanlanırken, Maraş, Çorum, kanlı 1 Mayıs eylemi ile Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi suikastının da aralarında bulunduğu, Türkiye’yi darbeye götüren sürecin soruşturmaya dahil edildiği açığa çıktı.





12 Eylül 2010 referandumuyla darbeyi yapanların yargılanmasını engelleyen anayasanın geçici 15. maddesi kaldırılmıştı.



Milliyet gazetesinin haberine göre; çok sayıda suç duyurusu üzerine anayasal suçlara bakmakla görevli özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği soruşturma başlatmıştı. Milli Güvenlik Konseyi’nin hayatta kalan üyelerinden dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya’nın ifadesine başvurulmuştu.

İkişer kez müebbet



Bazı gazetelerde dün yayımlanan haberlerde, Evren ve Şahinkaya hakkındaki soruşturmanın tamamlanarak, iddianamenin hazırlandığı belirtildi. Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Savcısı Kemal Çetin’in hazırladığı iddianameyi özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Görüşen’e sunduğu kaydedilen haberlerde, Evren ve Şahinkaya’nın 765 sayılı TCK’nın 146/1 ve 147/1 maddelerinde düzenlenen, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve bu kanunla teşekkül etmiş TBMM’nin vazifesini yapmayı engellemeye teşebbüs etmek” suçundan ayrı ayrı ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarının istendiği ifade edildi.

Zamanaşımı yok



Haberlerde, iddianamenin 120 sayfa olduğu belirtilirken, darbe yapmaya teşebbüs etmek suçunun zamanaşımına uğramadığı, suçun zaman aşımı süresinin anayasa değişikliğinin yapıldığı 12 Eylül 2010’dan itibaren başladığının belirtildiği ifade edildi. İddianamede, Evren’in “Zemin oluşmasını bekledik” sözünün delil olduğu kaydedilirken, Çorum ve Kahramanmaraş olaylarının darbeye zemin hazırlamak için çıkarıldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından müdahale edilmediği bilgisine yer verildiği öne sürüldü.





Haberlerde Savcı Çetin tarafından hazırlanan iddianamenin Başsavcıvekili Görüşen’in onayının ardından UYAP aracılığıyla Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderileceği belirtildi.



Başsavcıvekili Görüşen, yaptığı açıklamada, soruşturmayla ilgili olarak şu ana kadar kendisine ulaşan iddianame ya da takipsizlik kararının bulunmadığını belirterek, soruşturmanın sürdürüldüğünü ifade etti.





