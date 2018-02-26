Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımında asbest kontrolü yapılmadığı iddia edildi, veliler suç duyusunda bulundu

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yıkımı öncesi asbest kontrolü yapılmadığı iddiaları üzerine yakınlardaki bir okulun velileri suç duyurusunda bulundu. Zeytinburnu Belediyesi ise ön inceleme yapıldığını belirterek, asbeste rastlanmadığını belirtti.

Bakırköy Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulunan veliler, "Mevzuata aykırı yıkıma izin veren Zeytinburnu Belediyesi görevlilerinden şikayetçiyiz” dedi ve 23 Ocak’ta başlayan yıkımın durdurulmasını talep etti.

"Çocuklarımızı birkaç gün okula göndermedik ama bu çözüm değil"

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımının ardından çocukları için endişelenen ve DHA'ya konuşan bazı veliler, "Çocuklarımızın gittiği okulun hemen yanında, asbest kontrolü yapılmadan başlayan yıkım geçtiğimiz gün durdu ve şimdi yeniden başladı. Çocuklarımızı birkaç gün okula göndermedik ama bu çözüm değil. Çocuklarımızın kanser olmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı'ndan Zeytinburnu Kaymakamlığı'na yıkımın durması için yazı ulaştığını öne süren veliler, "Bu yazının belediyeye ve oradan da yıkımı yapan görevlilere ulaşıp, durdurma kararının uygulanması gerekiyor. Biz de öğrenci velileri olarak yıkımın durması için bu sabah Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" şeklinde konuştu.

"Ön inceleme yapıldı, asbeste rastlanmadığı için çalışmalar başladı"

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise, “Yıkım kararı verilen Abdi İpekçi Spor Salonu’nda yıkımdan önce ön inceleme yapılmış ve asbeste rastlanmadığı için çalışmalar başlamıştır. Tesiste asbest bulunduğu yönünde söylenti çıkınca kamuoyunu rahatlatmak ve vatandaşlarımızın güvenliğinden emin olmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından lisanslı bir firmadan konuyla ilgili rapor istenmiştir. Uzmanların alandan aldığı ve laboratuvar ortamında incelediği 36 numuneye dayanarak hazırladığı rapora göre Abdi İpekçi Spor Salonu’nda asbeste rastlanmamıştır ve bölgede sağlık açısından hiçbir tehlike bulunmamaktadır" dendi.

Zeytinburnu'nda 30 yıla yakın önemli karşılaşmalara sahne olan Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yıkım geçtiğimiz ay başladı. Türkiye Basketbol Federasyonu, Ragıp Buluç, Ziya Tanalı ve Ercan Yener'in mimarlığında, temelleri 1979 yılında atılan ve aynı yıl suikast sonucu öldürülen gazeteci Abdi İpekçi'nin adı verilen spor salonunun yerine yenisinin inşa edileceğini açıkladı. Yıkılan salon arazisinde, Basketbol Gelişim Merkezi adıyla yeni bir tesis inşa edileceği belirtildi. Yeni tesisin inşaatına, Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yıkım ve tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılacak.