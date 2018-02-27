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Spor

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımı durduruldu

Alanda asbest incelemesi yapılacak

27 Şubat 2018 21:48

İstanbul’da bulunan Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yıkımında asbest(kullanılması yasaklanan zehirli bir madde) kontrolü yapılmadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunun ardından inceleme yapılmak üzere yıkım durduruldu.

Veliler suç duyurusunda bulundu

Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yakınında bir okulda çocuklarını gönderen veliler, yıkım için asbest kontrolü yapılmadığını iddia ettiler. Veliler, Bakırköy Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu ve Zeytinburnu Belediyesi görevlilerinden şikayetçi oldu. Veliler ayrıca aynı amaçla İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı’na (İŞGÜM) da başvurdu.

Alanda inceleme yapılacak

DHA’nın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı, Zeytinburnu Kaymakamlığı’na, alanda inceleme yapılması için çalışmaların durdurulmasını talep eden yazı gönderdi.

Çalışmalar durduruldu

Kaymakamlık yetkilileri bu yazı doğrultusunda, Zeytinburnu Belediyesi’ne ulaşıldığı ve çalışmaların durdurulduğunu belirttiler.

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