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Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yıkım çalışmaları 'alanda inceleme yapılması' için durduruldu

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) ZEYTİNBURNU'ndaki Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımı sırasında gündeme gelen "asbest kontrolü yapılmadığı" iddiaları sonrası gelen şikayetler sonrası yıkım, 'alanda inceleme yapılması' için durduruldu

27 Şubat 2018 20:39

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) ZEYTİNBURNU\'ndaki Abdi İpekçi Spor Salonu\'nun yıkımı sırasında gündeme gelen \"asbest kontrolü yapılmadığı\" iddiaları sonrası gelen şikayetler sonrası yıkım, \'alanda inceleme yapılması\' için durduruldu.

 Yıkım sırasında \"asbest kontrolü yapılmadığı\" iddiaları üzerine, salonun yakınında eğitim gören özel bir okul öğrencilerinin velileri, Bakırköy Adliyesi\'ne gelerek savcılığa yaptıkları suç duyurusuyla Zeytinburnu Belediyesi görevlilerini şikayet etmiş, yıkımın durdurulmasını talep etmişlerdi. Veliler ayrıca aynı amaçla İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı\'na (İŞGÜM) da başvurmuştu. 

Edinilen bilgilere göre, şikayet üzerine harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı\'ndan, Zeytinburnu Kaymakamlığı\'na, \'alanda inceleme yapılması\' için çalışmaların durdurulmasını talep eden yazı gönderildi.  Kaymakamlık yetkililerinden alınan bilgiye göre  bu yazı, Zeytinburnu Belediyesi\'ne ulaştı ve çalışmalar durduruldu.

 

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