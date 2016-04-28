Spor
Abdi İpekçi Arena'da final maçı öncesi "Türkiye laiktir, laik kalacak" tezahüratı
Abdi İpekçi Arena'nın tribünleri tamamen doldu
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası finali rövanş maçında Fransa temsilcisi Strasborug'u konuk ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar müsabakaya büyük ilgi gösterdi. Müsabaka öncesi taraftarlar, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın “Yeni anayasada laiklik olmalıdır” sözlerine tepki göstererek “Türkiye laiktir, laik kalacak” sloganı attı.
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