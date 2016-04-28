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Spor

Abdi İpekçi Arena'da final maçı öncesi "Türkiye laiktir, laik kalacak" tezahüratı

Abdi İpekçi Arena'nın tribünleri tamamen doldu

28 Nisan 2016 00:19

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası finali rövanş maçında Fransa temsilcisi Strasborug'u konuk ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar müsabakaya büyük ilgi gösterdi. Müsabaka öncesi taraftarlar, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın “Yeni anayasada laiklik olmalıdır” sözlerine tepki göstererek “Türkiye laiktir, laik kalacak” sloganı attı.

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