Abdi İbrahim, Global Pharm'ın yüzde 60 hissesini satın aldı

Abdi İbrahim, önemli bir adım atarak, Kazakistan'ın öncü ilaç üreticilerinden olan, Global Pharm'ın yüzde 60 hissesini satın aldığını duyurdu.

Off- take(Uzun Vadeli Tedarik) anlaşmasına sahip olan, Kazak Hükümeti ve Global Pharm, bu anlaşma neticesinde kurulması plananan GMP (Good Manufacturing Practices - İyi İmalat Uygulamaları) uygun üretim tesislerini 2014 yılı sonuna kadar faaliyete geçirme sorumluluğunu da üstlendi.

Cumhuriyet gazetesi'nin haberine göre; Abdi İbrahim Başkanı Nezih Barut konuya ilişkin açıklamasında, Global Pharm ortaklığının yaratacağı sinerjiyle Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) pazarındaki etkinliklerini artırmayı hedeflediklerini belirterek, ''Bu ortaklıkla oluşacak yeni şirketin, 2019 yılında yaklaşık 85 milyon dolar ciroya ulaşmasını hedefliyoruz'' dedi.

Söz konusu bu yeni oluşumda, Abdi İbrahim'in yüzde 60, Lancaster Group ve Dostar Holding'in sahip olduğu Alma Pharm Invest LLP'nin ise yüzde 40 hissesi elinde bulunduruyor. Abdi İbrahim bu ortalık sayesinde, Kazakistan'da serbest piyasada devam eden faaliyetlerini kamu ihale piyasasında da geliştirmeyi hedefliyor.

Abdi İbrahim, Global Pharm LLP ismi altında faaliyet gösterecek olan firma, Abdi İbrahim ve Global Pharm'ın portföyünde yer alan ürünlerin üretim ve pazarlamasını yapacak.

TUSKON tarafından 12-13 Ekim tarihlerinde Cevahir Otel'de gerçekleştirilen Türk Kazak İş Forumu programında yer alan yatırım tesisi imza töreni, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, TC Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve Kazakistan Endüstri ve Yeni Teknoloji Bakanı Aset İsekeşev'in yanı sıra Abdi İbrahim ve Alma Pharm üst yönetimi ile bürokrasi ve iş dünyasının önemli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.