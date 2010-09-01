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Dünya

ABD: HAMAS ŞİDDETTEN VAZGEÇERSE DOĞRUDAN GÖRÜŞMELERE KATILABİLİR WASHINGTON (A.A)

01 Eylül 2010 11:21

-ABD: HAMAS ŞİDDETTEN VAZGEÇERSE DOĞRUDAN GÖRÜŞMELERE KATILABİLİR WASHINGTON (A.A) - 01.09.2010 - Hamas'ın şiddetten vazgeçer ve demokratik ilkelere bağlı kalırsa İsrail'le görüşmelere katılabileceği bildirildi. ABD'nin Ortadoğu özel temsilcisi George Mitchell, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamas'ın bu süreçte hemen bir rol oynamasını görmeyi beklemediklerini belirtirken, ''Ancak Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve benim de birçok kereler söylediğim gibi demokratik ilkelere saygı göstermeleri ve tüm ciddi müzakerelerin doğal ön koşulu olan şiddeti reddetmesi durumunda Hamas veya ilgili bir başka tarafın görüşmelere katılmasını memnuniyetle karşılarız'' dedi. Mitchell, ABD'nin ayrıca, İsrail ile Suriye ve Lübnan arasında da barış görüşmelerini başlatmak için çaba ve çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Washington'ın perşembe başlayacak doğrudan görüşmelerde ''aktif ve destekleyici bir şekilde bulunacağını'' ifade eden Mitchell, bu konunun Başkan Barack Obama'nın ''büyük önceliği'' olduğunun altını çizdi.

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