"Abdestsiz sokağa çıkmayın, yakında kıyamet kopacak" diyen 'Çerkez Cengiz' serbest bırakıldı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alınan "Çerkez Cengiz" lakaplı Cengiz Şıklaroğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şıklaroğlu, Beykoz'daki evinde gözaltına alındıktan sonra "Abdestsiz sokağa çıkmayın, yakında kıyamet kopacak. Ispartalı seni de gül bahçesine gömeceğim. Her şeyim yasal benimdiye tehditde bulunmuştu.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçundan gözaltına alınan Cengiz Şıklaroğlu, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şıklaroğlu, haftada bir gün polis merkezine giderek imza atacak.