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Dünya

AB'den yeni Schengen kontrol sistemine onay

AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları, Schengen Bölgesi sınırlarına girdiklerinde elektronik ortamda kayıt altına alınacak

20 Kasım 2017 20:56

AB Konseyi, Schengen Bölgesi'ne giriş ve çıkış yapan üçüncü ülke vatandaşlarına ait bilgilerin elektronik ortamda kaydedilip saklanması ve üye ülkelerin ortak kullanımına açılması yönündeki yeni sınır kontrol sistemine onay verdi.

AB Konseyi, bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında serbest  seyahati sağlayan Schengen sisteminde reform yapılması yönündeki düzenlemeye son  onayın verildiğini açıkladı.

Buna göre, AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları, Schengen Bölgesi sınırlarına girdiklerinde elektronik ortamda kayıt altına alınacak.

Üçüncü ülke vatandaşlarının Schengen Bölgesi gümrüklerinde isim,  pasaport veya seyahat belgesi, parmak izi, fotoğraf, giriş ve çıkış tarihi gibi  bilgileri kaydedilerek ortak kullanıma açılacak.

Schengen Bölgesi ülkelerinin ortak bilgi bankası haline gelecek bu  bilgiler, vize sürelerini aşanları tespit etmeye yarayacak. Yeni sistem ayrıca  sahte pasaport ve kimlik kullanımını da önleyecek.

Yeni sistemde kaydedilen bilgilere gümrük kontrol görevlileri, vize  başvurularını değerlendirenler ve Europol erişebilecek.

AB Komisyonunun 2016'da hazırladığı Schengen reformu planının bir  parçası olan düzenleme 2020'de yürürlüğe girecek.

Schengen bölgesi, AB üyesi Almanya, Avusturya, Belçika, Çekya,  Danimarka,Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya,  Letonya, Litvanya, Lüksemburg,  Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Portekiz,  Slovakya, Slovenya,Yunanistan ile AB üyesi olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve  Lichtenstein gibi ülkeleri kapsıyor. 

 

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