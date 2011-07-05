AB'den 'yemin krizini çözün' çağrısı...

T24 - Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, Türkiye'de seçimin ardından yaşanan "yemin krizi"ni yakından ve kaygıyla izlediklerini söyledi. Başmüzakereci Egemen Bağış, Füle'nin açıklamalarına, "Krizi hükümet yaratmadı ki, çözsün" diye cevap verdi.Türkiye'de yaşanan karışıklığın temelinde tutukluluk sürelerinin uzunluğunun ya da insanların söyledikleri sözlerden dolayı hapse atılmalarının yattığını belirten Füle, "Bunlar ilerleme raporlarımızda da ısrarla altını çizdiğimiz sıkıntılar olmakla birlikte ifade özgürlüğü ve etkili yargılama garantileri gibi temel haklara da zarar veriyor. Yeni hükümetin, yasal çerçeveyi değiştirerek bu kaygıları gidereceğini umuyoruz" dedi.



Resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı "Türk meclisindeki son gelişmeler" başlıklı açıklamada Füle, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde birbirinden önemli zorluklarla karşı karşıya olacağını ve meclisin de Türkiye'nin geleceğine ilişkin tartışma ve kararların merkezinde bulunacağını belirtti.



Füle, "Tüm taraflar, (meclisin) bütünlüğünün ve iyi bir şekilde çalışmasının sağlanması sürecine katkıda bulunmalıdır. Tüm tarafların bu meselelerin çözümüne ve sürecin ilerlemesine yönelik çalışma konusunda kararlı olduklarına inanıyoruz" dedi.



Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Füle'nin açıklamasına Twitter hesabından cevap verdi. Bağış, "AB yine hatları karıştırmış. Krizi hükümet yaratmadı ki, çözsün. Çözüm yeri TBMM" ifadesini kullandı.





