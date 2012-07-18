AB'den vize muafiyeti şartı: Kaçak göçü asgariye indirin

Avrupa Birliği'nin vize muafiyeti eylem planı taslağında, vize muafiyeti karşılığında Türkiye üzerinden kaçak göçün asgariye indirilmesine vurgu yapılacağı belirtildi.

AB Komisyonu'nun Ankara'ya sunacağı vize muafiyeti eylem planı taslağında, vizelerin kaldırılmasında dikkate alınacak faktörler arasında, Türkiye üzerinden yasa dışı yollarla AB'ye giren ya da girişte yakalanan üçüncü ülke vatandaşlarının sayısında kayda değer düşüş sağlanması önem arz ediyor.

AB sınır güvenliği ajansı Frontex'in verilerine göre geçtiğimiz yıl Birlik sınırlarında yakalanan 141 bin kaçak göçmenden 55 bini Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçti. Söz konusu kaçak göçmenlerin büyük çoğunluğunun Afganistan ve Pakistan'dan geldiği belirtildi.

Frontex, Afganistan ve Pakistan'dan ilticacı sayısının çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle gelecek yıllarda da yüksek olacağını tahmin ediyor.

AB Komisyonu, bu iki ülkeye ilaveten İran ve Irak başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinden ve son dönemde Batı ve Kuzey Afrika'dan kaçak göçmenlerin de kullandığı Türkiye rotasının, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen bölgesine dahil olmaları halinde buraları da kapsayacak şekilde çeşitlenmesinden endişe ediyor.

Türkiye'den gelenlerin oranı yüzde 50

Türkiye ve AB sınırlarında yakalananlar haricinde yasadışı yollardan girdikleri Birlik üyelerinde iltica başvurusunda bulunanlar arasında da Türkiye rotasını kullandığı varsayılanlar ön sıralarda yer alıyor. Frontex, AB'ye kaçak göçte Türkiye üzerinden gelenlerin payının dönem dönem yüzde 50'lere ulaştığı görüşünde.

Geçtiğimiz yıl AB üyelerine iltica başvuruları 302 bin düzeyindeyken kaynak ülkeleri arasında Afganistan (28.000), Rusya (18.200), Pakistan (15.700), Irak (15.200) ve Sırbistan (13.900) ilk 5'i oluşturdu.

AB'ye iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısı ise azalan trendine rağmen geçtiğimiz yıl itibariyle 6500 düzeyinde oldu. Türk vatandaşları en çok Fransa ve Almanya'ya iltica başvurusu yapıyor.

AB Komisyonu, vize muafiyeti önerisi için ayrıca Türkiye'den vize başvurularında reddedilme oranının düşmesini, havaalanlarından geri çevrilen, AB'de yasadışı ikamet eden ya da AB üyelerine iltica başvurusunda bulunan Türk vatandaşı sayısının azalmasını ve yasadışı yollardan AB'ye girdikleri için Türkiye'ye iade edilmek istenen üçüncü ülke vatandaşlarını geri kabul oranının artmasını dikkate alacak.