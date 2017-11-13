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Dünya

AB'den Venezuela'ya silah ambargosu

Avrupa Birliği, Venezuela'ya ekonomik yaptırım kararı aldı

13 Kasım 2017 21:01

Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanları, Venezuela’ya silah ambargosu dahil olmak üzere bir dizi ekonomik yaptırımı onayladı. Karara gerekçe olarak, Latin Amerika ülkesinin son seçimlerle birlikte ülkedeki krizi derinleştirdiği gösterildi.

AB üyesi ülkelerin 28 dışişleri bakanının imzasını taşıyan açıklamada, Venezuela’da 15 Ekim’de düzenlenen seçimlerde ‘sayısız usulsüzlük’ olduğu öne sürüldü.

Gazete Duvar'ın Reuters'tan aktardığı habere göre, İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, “Yaptığımız her şey, hükümetle muhalefet arasında demokratik ve barışçıl bir yol bulmayı amaçlıyordu” ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun partisi Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV), 15 Ekim’deki eyalet seçimlerinde muhafazakâr sağ muhalefete karşı 23 bölgenin 17’sinde oyların çoğunluğunu kazanmıştı.

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