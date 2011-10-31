-AB'den Van için 10 milyon TL hibe ANKARA (A.A) - 31.10.2011 - Avrupa Birliği, Van'daki depremde evsiz kalanlara barınma sağlayacak geçici konut ünitesi yapımında kullanılmak üzere Kızılay'a 10 milyon TL hibe etti. Hibeye ilişkin anlaşma, AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Marc Pierini ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar tarafından AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın eşliğinde imzalandı. AB Bakanı Bağış, imza töreni öncesinde yaptığı açıklamada, AB'nin Van'daki deprem dolayısıyla Türk milletinin acısını paylaşmak ve Vanlıların çadır ve konut gibi ihtiyaçlarını gidermek için imkanlarını seferber ettiğini, 10 milyon TL'lik yardımda bulunduğunu söyleyerek, "Bugün çok anlamlı bir vesile için bir aradayız. AB ile müzakerelerin belki de en anlamlı başlığını, dayanışma başlığını açıyoruz" diye konuştu. AB Komisyonu'nun hassasiyeti için teşekkür eden Bağış, yardımların maddi değerinin bir yana manevi değerinin çok büyük olduğunu belirterek, "Türk milleti kendisine yapılan iyilikleri asla unutmaz" dedi. Bakan Bağış, AB fonlarından 4 milyon avroluk, yani yaklaşık 10 milyon TL'lik bir tutarın depremzedeler için ayrılmasının çok anlamlı olduğunu söyleyerek, bu süreçte Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin de fonların bir an önce hizmete geçmesi için bürokrasiyi hızlandırdıklarını, bu noktaya gelinmesinde onların da önemli bir pay sahibi olduğunu bildirdi. Türkiye'nin Van için tek yürek olduğunu belirten Bağış, AB'nin deprem sonrası ortaya koyduğu bu kararlılığın müzakere sürecine de yansımasını, siyasi istismar kokan engellemelerin kalkmasını umduğunu bildirdi. -AB Komisyonu Delegasyonu Başkanı Pierini- AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Marc Pierini de açıklamasında, Van depreminin büyük bir trajedi olduğunu söyleyerek, bu tür bir insanlık dramı karşılığında hızlı ve somut bir şekilde yardım etme kararı aldıklarını kaydetti. Marc Pierini, "Dayanışma başlığını şimdi açmış olduk. Belki de Türkiye-AB ilişkilerinde en meşru başlığı teşkil edecek" dedi. 10 milyon TL'lik hibenin ekstra bir fon mu, yoksa zaten Türkiye için ayrılmış fonlardan mı geldiğinin sorulması üzerine Pierini, bunun ekstra bir fon olmadığını, mevcut projelerden aktarılmış bir miktar olduğunu kaydetti. Pierini, bu 10 milyon TL'lik miktarın bu gece yarısı itibariyle AB bütçesine geri aktarılmasının öngörüldüğünü, ancak bu durumda deprem bölgesi için tahsis edileceğini anlattı.