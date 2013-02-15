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AB'den uzmanlar at eti skandalı için Brüksel'de toplanacak

Hazır yemek şirketi Findus'un lazanyasında yüzde yüz at eti çıkması üzerine kontroller yaygınlaştırıldı

15 Şubat 2013 16:26

Avrupa Birliği'nden gıda uzmanları, at etinin ürün etiketinde belirtilmeden satılması skandalına karşı yeni testler üretilmesi için Brüksel'de bir araya gelmeye hazırlanıyor. Toplantı sonucunda Avrupa Birliği, sığır eti ürünleri olarak pazarlanan gıda ürünlerinde at eti olup olmadığını tespit etmek için DNA testi planlarını hayata geçirecek.

Fransa hükümeti, dün yaptığı açıklamada, at etini "bilerek" sığır eti diye satan Spanghero adlı gıda şirketinin lisansını askıya aldığını duyururken,  İngiltere de ise, üç kişi, et satışında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla üç kişi gözaltına alındı.
 

Tedarik zinciri
 

Fransız yetkililerin ilk incelemeleri, Poujol adlı firmanın eti Kıbrıslı bir tüccara sipariş verdiğini ortaya koyuyor.

Bu tüccar da, eti Hollandalı bir toptancıdan tedarik etmiş. Hollandalı toptancıya et ise Romanya'daki iki mezbahadan ulaştırılmış.

Poujol kendisine ulaşan eti Fransız şirketi Comigel'in sahibi olduğu Lüksemburg'daki bir fabrikaya teslim etmiş.

Sonunda da et, İsveç markası Findus altında piyasaya sürülmüş.

Şirket, Romanya'daki tedarikçisi tarafından yanıltıldığını söylüyor.

Hazır yemek şirketi Findus'un lazanyasında yüzde yüz at eti çıkması üzerine kontroller yaygınlaştırıldı ve son olarak İngiltere'nin en büyük süpermarketlerinden Tesco sattığı hazır spagetti bolonez'in içinde yüzde 60 oranında at eti bulunduğunu açıkladı.

(BBCTürkçe)

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