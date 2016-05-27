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Dünya
Deutsche Welle

AB'den uzmanlar Ankara yolcusu

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, AB’den uzmanların vize muafiyeti önündeki engelleri görüşmek üzere Ankara’yı ziyaret edeceğini söyledi.

27 Mayıs 2016 22:17


AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, vize muafiyeti konusunda görüşmelerin yapıcı yönde ilerlediğini kaydetti. Timmermans, AB’den uzmanların gelecek hafta vize muafiyeti önündeki engelleri görüşmek üzere Ankara’yı ziyaret edeceğini ifade etti.

Timmermans, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik ile yaptığı görüşmenin ardından Twitter üzerinden yayınladığı bir diğer mesajında, Çavuşoğlu ve Çelik ile yapıcı ve verimli bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AB'ye vize tartışmaları ile ilgili rest çekmiş ve kriterler arasında yer alan Terörle Mücadele Yasası'nda istenen değişikliği yapmayacaklarını söylemişti.

Erdoğan'ın AB Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması yönündeki tavsiye kararını açıklamasından sonra söylediği sözler Avrupa'da tepki çekmişti. Türkiye'nin Terörle Mücadele Yasası'nda değişikliğe gitmeyeceğini belirten Erdoğan "Vize kaldıracağım, şartı şu diyor. Kusura bakma biz yolumuza gidiyoruz, sen de yoluna git. AB kiminle anlaşıyorsa onlarla anlaşsın" demişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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