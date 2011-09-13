-AB'den üye ülkelere tavsiyesi BRÜKSEL (A.A) - 13.09.2011 - AB Komisyonu üye ülkelerden, Türkiye'nin katılım müzakerelerinde Kıbrıs Rum kesiminin engellemesi nedeniyle tıkanan enerji faslında ilerleme istedi. AB Komisyonu'nun üye ülkelere ve Avrupa Parlamentosu'na gönderdiği AB enerji politikası tebliğinde, Türkiye'nin kısa süre içinde AB elektrik şebekesine bağlanacağı, doğalgazda ana merkez haline gelebileceği ve AB'ye doğalgaz arzında çok önemli bir transit ülkesi olabileceği belirtildi. Tebliğde, ''Türkiye'nin Enerji Topluluğu Anlaşması'na tam üyeliği ve katılım müzakerelerinde enerji faslının açılmasına yönelik ilerleme sağlanması (enerji alanında) işbirliğinin ilerletilmesine ve Türkiye üzerinden gaz taşınması için sağlam bir çerçeve oluşturulmasına yardımcı olacaktır'' ifadesi kullanıldı. Türkiye Enerji Topluluğu Anlaşması'na tam üyeliğinin ''kısa vadeli öncelik'' olarak belirlendiği ve ''zorunluluk arzettiği'' kaydedilen tebliğde, kısa vadede Türkiye ve Gürcistan'la birlikte orta ve uzun vadede Azerbaycan, Ermenistan ve Belarus'la Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin de anlaşmaya taraf olmaları için çaba gösterilmesi istendi. AB ve Balkan ülkeleri arasında 2006 yılında kurulan Enerji Topluluğu Anlaşması'nda gözlemci üye statüsü bulunan Türkiye, tam üyelik konusunda adım atmadan önce AB katılım müzakerelerinde enerji faslının açılmasını bekliyor. 27 AB üyesine ilaveten Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova ve Ukrayna'nın taraf olduğu Enerji Topluluğu, katılımcı ülkelerin enerji alanında AB müktesebatına uyum sağlayarak AB enerji piyasasına dahil olmalarını öngörüyor.