-AB'DEN UKRAYNA'YA VİZE PLANI BRÜKSEL (A.A) - 22.11.2010 - Avrupa Birliği (AB), 2 yıldır vizesiz seyahat müzakerelerini sürdürdüğü Ukrayna'ya bu hedef doğrultusunda bir eylem planı sundu. AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in de katılımıyla düzenlenen 14. AB-Ukrayna zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, ''vizelerin kaldırılması için Ukrayna'nın karşılaması gereken reformlarla ilgili iddialı bir planı onayladıklarını'' belirterek, Ukrayna'nın refeorm başarısına bağlı olan vizesiz seyahat konusunda herhangi bir hedef tarih öngörülmediğini söyledi. Ukrayna, AB'nin şartlarını kısa sürede karşılamayı ve vizesiz seyahati 2012'de Polonya'yla birlikte evsahipliği yapacağı 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde başlatmayı hedefliyor.