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Dünya
Deutsche Welle

AB'den Ukrayna'ya mali yardım

Avrupa Birliği Komisyonu Ukrayna'yı içinde bulunduğu ekonomik krizden kurtarmak için harekete geçti.

19 Mart 2014 11:51


Ukrayna’nın mali ve ekonomik durumunu incelemeye alan Uluslararası Para Fonu (IMF) şartsız kredi açamıyor. Ukrayna ekonomisinin daha da zayıflamasından önemli ölçüde etkilenecek olan ülkeler arasında Almanya da var. Çok sayıda Alman şirketinin Ukrayna’da şubesi bulunuyor.

Gözlemcilere göre Ukrayna devletinin iç ve dış borçları ödeyecek dövizi kalmadı. Ülkenin sosyal güvenlik sistemi can çekişiyor. Acilen taze paraya ihtiyacı olan ülkeye Batı'nın şartsız yardımda bulunmaması durumunda Ukrayna'nın kısa zamanda iflas edeceğine dikkat çekiliyor.

AB Komisyonu Ukrayna'ya yapılacak mali yardım paketine ilişkin ayrıntıları bugün açıklayacak. Ukrayna'ya ilk etapta 1,6 milyar euro kredi açılması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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