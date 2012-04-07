AB'den Türklere vize kolaylığı geliyor

AB Komisyonu, 26 Nisan'daki toplantı öncesi Türklere getirilecek 'vize kolaylığı'nın çerçevesini belirledi. İşadamı, sanatçı, sporcuya 5 yıllık vize yolda. Ücret 65'ten 35 Euro'ya iniyor.

Akşam'ın haberine göre, AB ile müzakere sürecini yaşayan Türkiye, Türklere uygulanan vizenin kaldırılmasını istiyordu. AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB Adalet Divanı ve üye ülkelerin mahkemelerinde 'Türklere vize uygulanamayacağına yönelik' alınan kararları hatırlatarak 'vizeleri kaldırın' mesajı yollamıştı.

Bağış, AB'nin vize rejiminin son 10 yılda Türkiye'de yaşanan ekonomik büyümeyle anlamsız hale geldiğini belirterek, 'Mevcut uygulamalar STK'lar ve gençlerin AB fonları ve projelerinden faydalanabilmeleri açısından engel oluştururken, Türk işadamlarının da Gümrük Birliği çerçevesinde yararlanmaları gereken adil rekabet ortamına zarar veriyor' demişti.

AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Temsilcisi Cecilia Malmström ise AB'nin vizelerin kaldırılması konusunda 'yeni bir perspektif' sunduğunu, bir 'yol haritası' çizileceğini belirterek, bundan önce de vize alımını kolaylaştırmak için bir uygulama başlatılacağını söylemişti. 26 Nisan'daki AB Komisyonu toplantısı öncesi 'kolay vize'nin şartları belirlendi.



Emekliye ücretsiz



- İşadamları, sanatçılar, sporcular, gazetecilere 2 ila 5 yıllık vizeler

verilecek

- Emekliler, gazeteciler, 12 yaş altındakiler, STK-dernek yöneticileri vize ücreti ödemeyecek

- Vize başvuruları 15 günde sonuçlandırılacak.

- Başvuru reddedilirse nedeni yazılı olarak bildirilecek.

- Dava açma hakkı olacak.

- Avrupa'da yaşamış Türklere vize gerekmeyecek.

- Vize ücretleri 60 Euro'dan 35 Euro'ya düşecek.



Temmuz'da başlıyor



Avrupa Diplomatlar Birliği Başkanı Günther Meinel konuyla ilgili şunları söyledi: Başbakan ve hükümetin doğru politikaları AB üyesi ülkeleri yola getirdi. AB şunu gördü: AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı var, vize olaylarını kolaylaştırmanız lazım. Ama bu Almanya'yı mutlu etmiyor. Çünkü Türkiye halen geri dönüşlü vize mukavelesini imzalamadı. Almanlar, Türkiye köprü olarak kullanılır diye korkuyor. AB Komisyonu bu kararı alarak Türkiye'ye ne kadar ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu kararlar nisan sonunda komisyondan geçecek. Temmuz'dan itibaren uygulanmaya başlanacak. Bütün AB üyesi ülkeler kararları uygulamak zorunda.



Almanya karşı çıkıyor



Avrupa Diplomatlar Birliği Türkiye Temsilcisi Ferhat Bozçelik ise 'AB, gerçeği gördü. Kararlar hem AB üyesi ülkeler hem de Türkiye açısından önemli olacak' diye konuştu. Bozçelik şöyle devam etti: 'Hem Türkiye hem AB açısından önemli bir karar. Almanya bir taraftan karşı çıkıyor ama AB kararı ile vize konusunda yumuşamak zorunda kalacak. Bu kararlarla Türkiye'ye duydukları ihtiyacı ortaya koyuyorlar'.