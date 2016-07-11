Brüksel'den mesaj; AB, Türkiye'ye vize serbestisi için terör tanımı koşulundan vaz mı geçiyor?



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos, Türkiye'nin terörle mücadele yasasını değiştirmemekte ısrar etmesini anlayışla karşıladığını söyledi. Avramopoulos, Alman gazetesi Tagesspiegel'e verdiği demeçte, “Terörizm ile mücadelesinde Türk hükümeti üzerinde oluşan yoğun baskı küçümsenemez” dedi. Ankara'nın kararı Türk vatandaşlarına vize kolaylığı tanımasıyla ilgili görüşmelerin AB tarafından askıya alınmasına yol açmıştı.

Avrupa Parlamentosu üyeleri ise Türkiye'deki terörle mücadele yasasının gazetecilerin ve Kürt temsilcilerinin susturulmasında kullanılmamasını talep ediyor. Parlamentonun bu talebine doğrudan değinmeyen Komisyon'un içişlerinden sorumlu üyesi Avramopoulos, "vize serbestisiyle ilgili kriterlerin Türk yasalarıyla AB yasalarının terör ile mücadele de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda uyumlaştırılmasını öngördüğünü" söyledi.

Türkiye'nin kriterleri yerine getirip getirmediğine Avrupa Parlamentosu karar verecek.



Kaçakçılık önlenemiyor



Öte yandan Komisyon üyesi Avramopoulos, Yunanistan'da mahsur kalan 57 bin mülteci adayının en kısa zamanda AB üyeleri arasında paylaştırılması gerektiğini belirtti. Avramopoulos, bunun mültecilerin insan kaçakçılarının eline düşmesinin önlenmesi açısından da önem taşıdığını ifade etti. Komisyon üyesi Balkan rotasının kapanmasından sonra da insan kaçakçılarının sınırlı da olsa faaliyetlerini sürdürdüklerini ve haziran ayı sonunda 39 kaçakçıyla 580 mültecinin ele geçirildiğini sözlerine ekledi.