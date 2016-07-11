T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Brüksel'den mesaj; AB, Türkiye'ye vize serbestisi için terör tanımı koşulundan vaz mı geçiyor?

"Terörizm ile mücadelesinde Türk hükümeti üzerinde oluşan yoğun baskı küçümsenemez"

11 Temmuz 2016 12:08


Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos, Türkiye'nin terörle mücadele yasasını değiştirmemekte ısrar etmesini anlayışla karşıladığını söyledi. Avramopoulos, Alman gazetesi Tagesspiegel'e verdiği demeçte, “Terörizm ile mücadelesinde Türk hükümeti üzerinde oluşan yoğun baskı küçümsenemez” dedi. Ankara'nın kararı Türk vatandaşlarına vize kolaylığı tanımasıyla ilgili görüşmelerin AB tarafından askıya alınmasına yol açmıştı.

Avrupa Parlamentosu üyeleri ise Türkiye'deki terörle mücadele yasasının gazetecilerin ve Kürt temsilcilerinin susturulmasında kullanılmamasını talep ediyor. Parlamentonun bu talebine doğrudan değinmeyen Komisyon'un içişlerinden sorumlu üyesi Avramopoulos, "vize serbestisiyle ilgili kriterlerin Türk yasalarıyla AB yasalarının terör ile mücadele de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda uyumlaştırılmasını öngördüğünü" söyledi.

Türkiye'nin kriterleri yerine getirip getirmediğine Avrupa Parlamentosu karar verecek.
 

Kaçakçılık önlenemiyor
 

Öte yandan Komisyon üyesi Avramopoulos, Yunanistan'da mahsur kalan 57 bin mülteci adayının en kısa zamanda AB üyeleri arasında paylaştırılması gerektiğini belirtti. Avramopoulos, bunun mültecilerin insan kaçakçılarının eline düşmesinin önlenmesi açısından da önem taşıdığını ifade etti. Komisyon üyesi Balkan rotasının kapanmasından sonra da insan kaçakçılarının sınırlı da olsa faaliyetlerini sürdürdüklerini ve haziran ayı sonunda 39 kaçakçıyla 580 mültecinin ele geçirildiğini sözlerine ekledi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KomisyonuAvramopoulos TürkiyeTürkiyeBirliğiDimitris Avramopoulos TürkiyeAlmanTagesspiegelTürkParlamentosuKürtKomisyonAvramopoulosAvrupa ParlamentosuAvramopoulos YunanistanBalkanDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24