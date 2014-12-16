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Dünya
Deutsche Welle

AB'den Türkiye'ye uyarı

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, hazırladıkları metinde Türkiye ile ilgili ifadeleri son dakikada sertleştirdi.

16 Aralık 2014 23:18


Avrupa Birliği genişleme süreci ile ilgili hazırlanan yıllık bildiride Türkiye ile ilgili paragraflar sertleştirildi.

Bildiride “Türkiye'de en yeni polis baskınları ve bir dizi gazeteci ve medya temsilcisinin gözaltına alınması, demokrasinin temel prensiplerinden biri olan medya özgürlüğünün dikkate alınıp alınmadığı noktasında soru işareti yaratmaktadır” denildi.

Ayrıca “Müzakerelerde ilerleme kat edilmesi hukukun üstünlüğüne ve temel haklara riayet edilmesine bağlıdır” ifadelerine yer verildi.

Taslak 14 Aralık operasyonu öncesinde hazırlanmıştı. Diplomatik kaynaklara göre Brüksel'de yapılan toplantıda taslağın tekrar gözden geçirilmesi ve ifadelerin sertleştirilmesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB'nin operasyon eleştirisi üzerine yaptığı açıklamalar neden oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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