AB'den Türkiye'ye teklif: Geçişleri azaltın, günde 1000 mülteci alırız

AB, Avrupa’ya mülteci geçişini azaltmak için 7 Mart’ta Türkiye ile bir kez daha masaya oturmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği’nin Ankara’dan, denizden yapılan günlük geçişlerin 1000'in altına düşürülmesini istediği belirtildi.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre, Ankara ile Brüksel’in mülteci akınını frenlemek amacıyla üzerinde anlaştığı Ortak Eylem Planı’nın alternatifi olmadığı konusunda ısrarcı olan ve bu yaklaşımından taviz vermeyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin günlük geçiş sayısını 4 haneli rakamlardan 3 haneli rakamlara düşürecek önlemler alması için bastırıyor.

Reuters’ın verdiği sayıya göre hali hazırda günde teknelerle 2000’den fazla mülteci geçişi oluyor.

Berlin bu hedefe ulaşılması halinde tek taraflı kararlar alarak Schengen sisteminin tamamını tehlikeye atan bazı AB ülkelerini eylem planının işlediğine ikna edeceğini düşünüyor.

Hürriyet'in haberine göre; bazı AB ülkelerinin gönüllülük bazında Türkiye’den Suriyeli mülteci alması da bu hedefle ilişkilendirilmiş durumda.

Türkiye ise mülteci kabulüyle geçiş sayısı arasında doğrudan bağlantı kurulmasına çekinceli yaklaşıyor.

Türkiye’nin sayıları istenen seviyenin altında tutabilmesi halinde Almanya’nın Türkiye’den kapsamlı mülteci kabulü konusunda başı çekmesi öngörülüyor.

AB kaynakları, Ankara ile sürekli temas halinde olunduğunu, 7 Mart’ta Brüksel’de yapılacak AB-Türkiye Zirvesi öncesi çok yoğun bir diplomasi trafiği yaşanacağını ve son ana kadar gerek çoklu gerekse ikili görüşmeler yapılacağını belirtiyor.

TUSK: TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİNDEN BAŞKA BİR ALTERNATİF YOK

Zirve öncesi Ankara’da temaslarda bulunacak olan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da Hırvatistan’da yaptığı açıklamada, Türkiye’yle işbirliği yapmaktan daha iyi bir alternatif bulunmadığını söyledi.

Zirvede, Ortak Eylem Planı’nı ortak başarı haline dönüştürebilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmak zorunda olduklarını belirten Tusk, “Bu her şeyden önce gelişlerde açık ve belirgin bir düşüş olmasına bağlı olacak” dedi.

Yunanistan'a ulaşan göçmen sayısı 122 bin 637

AB sınır ajansı Frontex İcra Direktörü Fabrice Leggeri, önceki gün 2016 yılının Ocak ve Şubat ayında kaydedilen düzensiz geçiş sayısının, geçen yılın aynı döneminin 30 katı olduğunu söylemişti.

BM rakamlarına göre, yılbaşından bu yana Yunanistan’a ulaşan göçmenlerin sayısı 122 bin 637 oldu.

Ortak Eylem Planı’nın unsurlarından biri olan Türkiye ile Yunanistan arasındaki İkili Geri Kabul Anlaşması’nın (GKA) daha etkin ve hızlı şekilde uygulanması konusunda adımlar da zirve öncesinde hızlandı.

AB, önceki gün ve dün, uluslararası korumaya ihtiyacı olmayan toplam 308 kural dışı göçmenin Yunanistan tarafından Türkiye’ye iade edildiğini teyit etti.

Geri gönderilenlerin çoğu Faslı, Cezayirli ve Tunuslulardan oluşuyor.

AB yetkilileri geri göndermelerin artarak sürmesini umduklarını belirtiyor. Geri göndermeler Suriyelileri kapsamıyor.

Erzurum barınma evine nakledildiler

Türkiye de düzensiz göçe neden olan 14 ülkeye de GKA imzalama önerisinde bulunmuş durumda.

Türkiye’ye AB vizesinin kalkmasında Geri Kabul Anlaşması’nın etkin bir şekilde kullanılması şartı da koşuluyor.

Öte yandan Edirne Göç İdaresi’ne bağlı barınma evinde bir süredir kalan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 200 mülteci, iade edilenlere yer açılması için Jandarma ekipleri eşliğinde otobüsle Erzurum Barınma evine nakledildi.

Dün getirilen mültecilerin kayıt ve sağlık kontrollerinin ardından barınma evine yerleştirilerek sınırdışı işlemleri başlatıldı.