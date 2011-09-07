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Dünya

AB'den Türkiye'ye 'tehditten kaçın' tavsiyesi BRÜKSEL (A.A)

07 Eylül 2011 17:05

-AB'den Türkiye'ye 'tehditten kaçın' tavsiyesi BRÜKSEL (A.A) - 07.09.2011 - AB Komisyonu, Kıbrıs Rum kesiminin tek yanlı olarak Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama ve çıkarma çalışmalarının yol açtığı gerginlikte Türkiye'nin tehditten kaçınmasını istedi. AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu Üyesi Stefan Füle'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, "AB, Türkiye'yi iyi komşuluk ilişkilerini ve sınır anlaşmazlıklarının barışçıl çözümünü olumsuz etkileyecek her türlü tehditten, sürtüşme ve eylemden kaçınmaya teşvik eder" denildi. Açıklamada, AB'nin "bu hedefe yardımcı olmayan açıklamaları üzüntüyle karşıladığı" belirtilerek, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkileri bağlamındaki taahhütlerinin izlenmeye devam edileceği bildirildi. AB dışişleri bakanlarının önceki kararlarında Türkiye'nin, Kıbrıs Rum kesimi dahil AB üyeleriyle ilişkilerini normalleştirme yolunda ilerleme sağlanmasının öneminin vurgulandığı hatırlatılan açıklamada, tüm AB üyelerinin BM Deniz Hukuku Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka ve AB müktesebatına uygun ikili anlaşmalar imzalama hakkına sahip oldukları ileri sürüldü. Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme acil ihtiyaç duyulduğu belirtilen açıklamada, sürecin başarılı sonuçlanmasını kolaylaştıracak müspet atmosfer için tüm tarafların azami teenniyle hareket ederek ellerinden gelen çabayı göstermeleri istendi.

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