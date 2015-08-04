AB'den Türkiye'ye 'PKK' çağrısı

Avrupa Birliği, Türkiye'yi PKK saldırılarına karşılık verirken "orantılı" olmaya çağırdı. AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır ile AB Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn'ın görüşmesine ilişkin Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada, Hahn'ın Bozkır’a “28 ülkeden oluşan bloğun, Türk yetkililerin IŞİD’le mücadeleyi hızlandırma kararını onayladığını ve AB’nin bu çabalardaki güçlü desteğini tekrar teyit ettiğini söylediği" aktarıldı.

AFP'nin haberine göre, görüşmede, Hahn’ın aynı zamanda, "AB'nin son yaşanan gelişmelerin Kürt-Türk barış sürecini olumsuz etkilemesinden duyduğu derin kaygıyı da” ifade ettiği belirtildi.

Açıklamada, Hahn'ın Bozkır'a PKK'nın adını anmadan Türkiye'nin "kesin surette kınanması gereken terörün her türlüsüne tepki verme hakkının olduğunu" söylediği belirtildi. Ancak Hahn'ın, "Bu yanıt orantılı, hedeflenmiş olmalı ve hiçbir şekilde demokratik siyasi diyaloğu tehlikeye atmamalı. Bölgeyi daha fazla istikrarsızlaştırabilecek herhangi bir hareketten sakınarak, Türkiye’nin, tüm bölge için önemli ve stratejik rolüne uygun hareket edeceğinden şüphe duymuyoruz" diye eklediği ifade edildi.

Demirtaş ile de konuştu ve...

Yapılan açıklamada, Hahn’ın Cuma günü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la da konuştuğu ve ona, “tüm tarafların tekrar barış sürecine dönmesi, geniş ve kapsayıcı bir siyasi çözüm için çalışılmaya başlanması gerektiğini söylediği” bilgisi de yer aldı.