AB'den Türkiye'ye övgü

T24- Avrupa Parlamentosu'nun Dış Ticaret Komisyonu'nda, ilk kez Türkiye'yle ilgili bir rapor kabul edildi.



Raporun önemli bir özelliği Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye konusunda görmeye alışık olmadığımız kadar olumlu unsurlar içeriyor olması.



Türk kökenli Bulgar parlamenter Metin Kazak tarafından kalema alınan raporda, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında artan ticaret hacminden duyulan memnuniyet dile getiriliyor. Metin Kazak, raporun ayrıntılarını Brüksel'de NTV'ye anlattı.

Raporda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkilerin durumuna, Gümrük Birliği'nin başarısına ve ticari ilişkilerdeki sorunlara işaret edildi; Türkiye'nin ekonomik alanda AB açısından önemi ve yaratabileceği potansiyel ön plana çıkarıldı.

Özellikle Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusuna dikkat çekilerek ülkenin ekonomik gelişme alanındaki potansiyeli not edildi.

Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacminin 100 milyar Euro'ya ulaşmasından duyulan memnuniyet dile getirilen raporda; tarım, hizmetler ve kamu alımlarının da gümrük birliği'nin kapsamına alınması talep edildi.



VİZE ENGELLERİNE SON VERİLMELİ







Metin Kazak raporla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gümrük Birliği ilişkilerin önemli bir parçası. Ancak Gümrük Birliği karar alma mekanizmasını Türkiye lehine gözden geçirmek gerekiyor. Avrupa Birliği'nin üçünçü ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları da Türkiye'yi mağdur duruma düşürüyor. Bir taraftan tek taraflı olarak serbest ticaret anlaşmaları uygulaması gerekiyor, ancak üçünçü ülkeler Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalamak istemiyor.

Bir diğer mesele de vize sorunu. Avrupa Birliği'nin serbest dolaşım ruhuna aykırı olan vize engellerine de son verilmesi önemli. Bunun özellikle Türk iş adamlarının Avrupa Birliği pazarına girişlerini engellediğine vurgu yaptım. AB üyesi bazı ülkeler Türk tırlarına da kota getiriyorlar. bu da özellikle malların serbest dolaşımına bir engel teşkil ediyor."

Raporda AB ülkelerinin Türkiye'de karşılaştığı sorunlara da dikkat çekiliyor:

"Et ithalatına getirilen kısıtlama, hem Gümrük Birliği hem de malların serbest dolaşım prensibine aykırı. Türkiye'nin bu uygulamaya bir önce son vermesi çağrısında bulundum. Bir başka engel de AB firmalarının Türk kamu ihalelerine katılım konusunda yaşanıyor. Türkiye bu alanda ayrımcılığa sebep olan bir vergi uyguluyor, bunun kaldırılması gerek.



RUMLAR SON DAKİKA BASKISI YAPTI





Rapora Rum parlamenterlerin son dakika baskısıyla Türkiye'nin ek protokolden doğan yükümlülükleri de dahil edildi.

Türkiye'nin limanlarını Rum bandralı gemilere açması çağrısında bulunuldu, ama KKTC'yle doğrudan ticaret tüzüğüne yer verilmedi.

Avrupa Parlamentosu Dış Ticaret Komisyonu'nda kabul edilen raporun Eylül veya Ekim'de genel kurulda oylanması bekleniyor.