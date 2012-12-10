AB'den Türkiye'ye 'katılım' mesajı

Avrupa Birliği Zirvesi sonuç bildirisinde “Katılım müzakerelerinin yakın zamanda tekrar ivme kazanması her iki tarafın da çıkarına” vurgusu yapılacağı öne sürüldü.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’yle yürüttüğü üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanabilmesi açısından kilit öneme sahip olan Fransa tavrını henüz tam olarak netleştirmese de Ankara’ya ilk olumlu somut sinyali göndermeye hazırlanıyor.

Güven Özalp'ın Milliyet'teki haberine göre, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Paris açısından “yasaklı” kelime haline gelen “katılım” kelimesi, çok uzun bir aradan sonra 13-14 Aralık’ta yapılacak AB Zirvesi’nin sonuç bildirisine dönüş yapacak

Salı günü AB dışişleri bakanları tarafından ele alınacak daha sonra da liderler tarafından onaylanacak taslak belgede, “Katılım müzakerelerinin yakın zamanda tekrar ivme kazanması her iki tarafın da çıkarına” vurgusu öne çıkıyor.

AB’nin Türkiye’deki reformlar açısından eşik olmayı sürdürmesinin önemine işaret edilen taslak belgede, AB-Türkiye ilişkilerinin potansiyelinin tam anlamıyla kullanılmasının ancak AB’nin taahhütlerine ve koşullarına saygı gösteren aktif ve inanılır bir katılım süreci çerçevesinde mümkün olacağı belirtiliyor.