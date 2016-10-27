AB'den Türkiye'ye Gültan Kışanak çağrısı

Avrupa Birliği Komisyonu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı’nın gözaltına alınmasının ‘son derece endişe verici’ olduğunu belirtti.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile AB Komisyonu’nun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye’nin güneydoğusunda son 15 aydır şiddetin hiç dinmediğine dikkat çekildi.



AB’nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK’nin Türkiye’nin güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturduğunun farkında olunduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Aynı zamanda tüm adımların, hukukun üstünlüğüne, uygun sürece, temel özgürlüklere, bir aday ülke olarak Türkiye’nin yaptığı tüm taahhütlere tam saygı içinde atılması her zaman esastır.”



"Tek uygun seçenek siyasi çözüm"



Hürriyet'in haberine göre, siyasi çözüm çağrısını yineleyen AB, silahların bırakılması ve iç siyasi diyalog sürecinin öncelikli bir konu olarak başlatılması gerektiğinin altını çizdi. Bu sürece etkilenen nüfusun seçilmiş temsilcilerinin dahil edilmesi gerektiği vurgusunun yer aldığı açıklamada, “Siyasi bir çözüm tek uygun seçenek” denildi.



Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri de Kışanak ve Anlı’nın gözaltına alınmasının çok endişe verici olduğunu belirterek gelişmeleri yakından izleyeceklerini ifade etti.