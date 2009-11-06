AB'den Türkiye'ye 'El Beşir' notası

Hakkında tutuklama kararı olan Sudan lideri El Beşir'in Türkiye'yi ziyaret edecek olmasıyla ilgili AB Türkiye'ye nota verdi.



Avrupa Birliği, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı çıkarttığı Sudan Cumurbaşkanı Ömer El Beşir'in ziyaretiyle ilgili Ankara'ya nota iletti.



Notada, Türkiye'nin katılım sürecinde Avrupa Birliği politikalarıyla uyumlu olmayı taahüt ettiği hatırlatılıyor.



Sudanlı yetkililer dün, Beşir'in İstanbul'da yapılacak İslam Konferansı Örgütü toplantısı için Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu.



Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında aldığı tutuklama kararının ardından ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek.



El Beşir kimdir?



Dafur'da yaşanan insanlık utancının baş sebebi olarak görülen Ömer El Beşir 1944 yılının ilk günü Sudan'ın ufak bir köyünde dünyaya geldi.



Okul hayatına köyde başlayan El Beşir ailesinin Hartum'a taşınmasıyla eğitimine burada devam etti.



Asker olmak isteği ağır basınca 16 yaşında Sudan ordusuna katıldı ve Kahire'deki Mısır Askeri Akademisi'nde eğitim aldı. Mezun olduktan kısa bir süre sonrqa yükselmeye başladı ve paraşütçü oldu.



1973'deki Mısır-İsrail savaşında, Mısır ordusunda yer aldı. Savaştan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nde askeri ataşelik yaptı.



Sudan'a döndükten sonra garnizon komutanlığı yapan El Beşir, generalliğe terfi ederek Hartum'daki paraşüt garnizonunun başına atandı.



1989 yılında 30 Haziran günü demokratik yollarla seçilen devlet başkanı Sadık El Mahdi'yi deviren kansız darbede yer aldı. Darbeden sonra tüm basın sansürlendi, siyasi partiler kapatıldı ve parlamento fesh edildi.



Yasama ve yürütmeyi birlikte yöneten 15 üyeden oluşan Devrimci Hareket Konseyi'nde kürsü başkanı oldu.



El Beşir televizyonda darbeyi açıklarken bunun ‘çürümüş politikalardan halkı kurtarmak için’ olduğunu söyledi. Darbe ayrıca John Garang'ın Sudan Halk Özgürlük Hareketi ile yapılacak anlaşmayı da engelledi.



Anlaşmada Sudan'ın laik bir yönetim olması isteniyordu ancak El Beşir şeriat hukukundan yanaydı.



1990 yılında konseye karşı yapılacak bir başka darbe hareketi öğrenildi ve 31 polis ile asker idam edildi. 1993 ekiminde Devrimci Hareket Konseyi kendisini fes ederek sivil yönetime geçildiğini, El Beşir'in de Devlet Başkanı olduğunu açıkladı. Tabii bu arada bütün diğer partiler de fes edilmişti.



Hasan El Turabi ile 1999 yılında kurduğu Ulusal Meclis Partisi daha sonra onun gücünü kısıtlamak isteyince, El Beşir sıkıyönetim ilan ederek parlamentoyu fesh etti.



Ertesi yıl yapılan seçimlerde de yüzde 80 civarında oy alarak tekrar Devlet Başkanı sıfatını kazandı. Sudan’ın tüm yaşadığı uluslararası baskılar ve sıkıntılara karşı ekonomik olarak büyümesi de El Beşir’in seçilmesinde etkiliydi.



Ülkenin özellikle güney bölgesinde bulunan petrol yatakları Çin ve Rus firmalarca çıkarılıp işlenmekte.



El Beşir halen hükümetin desteklediği Cancavidlerin (süvari) Darfur'da yaşayan iki milyon insanı göçe zorlayıp, yüz binlercesini öldürmekten sorumlu olarak gösteriliyor.



Uluslararası Ceza Mahkemesi Mart 2009'da Sudan Devlet Başakanı Ömer El Beşir hakkında tutuklama kararı çıkardı.