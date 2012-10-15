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Dünya

AB'den Türkiye'ye destek, Rusya'ya hatırlatma

AB dışişleri bakanları pazartesi günü Suriye konusunda bir bildiri daha yayımlayacak

15 Ekim 2012 01:49

Lüksemburg'da toplanacak olan AB dışişleri bakanları, önce Rusya Dişişleri Bakanı Sergei Lavrov'la biraraya gelecekler. Oturumda Avrupa Birliği, Sergei Lavrov'a Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Rusya'nın, Suriye konusunda sorumlulukları olduğunu hatırlatacaklar.

NTV muhabiri Güldener Sonumut'un haberibe göre; Bu çerçevede Rusya'nın, kredibilitesi için Moskova'nın Şam yönetimini olumlu yönde etkileyebileceğini göstermesinin önemine vurgu yapacak olan AB, Suriye'nin Türkiye'ye yönelik saldırılarına ve sınırdaki taciz ateşlerine son vermesi yönünde harekete geçmesini talep edecek.

Avrupa Birlği'nin Suriye tepkisi bununla da sınırlı kalmayacak. Zira AB dişişleri bakanları, pazartesi günü Suriye konusunda bir bildiri yayımlayacak.

Bildiride, AB dışişleri bakanları 3 Ekim tarihinde Akcakale'de meydana gelen Suriye saldırısını da ağır bir dille kınayacak. AB dışişleri bakanları, Suriye'nin başta Türkiye olmak üzere, tüm komşularının toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstermesi ve güvenliklerini tehdit etmemesi yönündeki cağrısını yenileyecek.

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