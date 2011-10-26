-AB'den Türkiye'ye deprem yardımı ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Avrupa Birliği, Van depreminden etkilenenlere barınak başta olmak üzere acil malzeme ile uydu bilgi desteği sağlayacak. AB Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği'nin Van'da meydana gelen yıkıcı deprem sonrasında Türkiye'ye lojistik destek ve malzeme yardımı sağlayacağı belirtilerek, bu çerçevede, evlerini kaybeden vatandaşlara malzeme yardımı yapılacağı, hükümet kurumlarına da acil durum sırasında ve sonrasında yardım operasyonlarının yönetimi için uydu bilgi desteği sağlanacağı bildirildi. Açıklamada, depremin meydana geldiği 23 Ekim Pazar günü öğleden sonra, Avrupa Komisyonu'nun sivil koruma birimi (ECHO) AB Sivil Koruma Mekanizmasını faaliyete geçirerek Türkiye'nin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile daimi irtibat mekanizması oluşturduğu kaydedildi. Bu mekanizmanın, AB ve üye devletler tarafından sağlanabilecek her türlü yardımın Türk yetkililerden gelebilecek taleplere yanıt vermek üzere seferber edilmesini mümkün kıldığı ifade edilerek, ECHO ve AFAD arasındaki irtibatın yardım önerileri ile birlikte depremden sonraki 7 saat içinde tesis edildiği belirtildi. AB Türkiye Delegasyonu'nun aynı gün AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile doğrudan temasa geçerek AB ile AB'ye üye olan devletlerin yardım önerilerini ilettiği, ayrıca Pazartesi sabahı gerçekleştirilen kahvaltıda da tüm AB büyükelçilerinin AB Bakanı ile bir araya geldiği kaydedildi. AB büyükelçilerinin dün sabah da bir araya gelerek deprem bölgesinde meydana gelen durumla ilgili olarak Türkiye'ye sağlanabilecek en uygun destek şeklini görüştükleri, en geç 31 Ekim itibariyle finansman kararının hazırlanabilmesi amacıyla 26 Ekim Çarşamba sabahı önce Ankara'da sonra da Van'da müteakip toplantılar düzenlendiği kaydedildi. "Hem AB hem de üye devletler düzeyindeki AB desteğinin mali ve teknik özellikleri nihai hale getirilir getirilmez yayımlanacaktır" denilen açıklamada, önceliklerin kapsamlı bir ihtiyaç analizine ve Türkiye'nin taleplerine göre tespit edileceği, söz konusu yardımların bölgede hakim olan zorlu kış hava koşulları nedeniyle depremden etkilenen halkın acil barınak ihtiyacının giderilmesi üzerinde odaklanacağı bildirildi. AB Komisyonu'nun Pazar günü öğleden sonra itibariyle iki adet uydu bilgi sistemini de faaliyete geçirdiği aktarılarak, bu sistem şöyle anlatıldı: "- GDACS (Küresel Afet Uyarı ve Koordinasyon Sistemi), ortak AB-BM programı olan bu sistem Van bölgesinde deprem ve artçı depremler hakkında doğru bilgi sağlayan deprem uydu harita sistemini içermektedir; - SAFER, en çok etkilenen bölgelerin (hava koşulları imkan vermesi halinde) yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını sağlayan uydu fotoğraf sistemi olup, arama ve yeniden inşa operasyonlarının en iyi şekilde yürütülmesi amacıyla kullanılan bir araçtır."