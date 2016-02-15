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Dünya

AB'den Türkiye'ye çağrı: YPG güçlerine yönelik bombardımanı durdurun

AB Dönem Başkanı Bert Koenders: Şiddetin durdurulması için bir plan yaptık ve sanıyorum herkes buna riayet etmek zorunda

15 Şubat 2016 13:50

AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye'ye çağrıda bulunarak, Suriye'de YPG güçlerine yönelik bombardımanın durdurulmasını talep etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Mogherini bugün yaptığı açıklamada, "Sadece birkaç gün önce, Türkiye dâhil hepimiz bir masanın etrafına oturduk ve gerilimi azaltmak ve 'şiddeti durdurmak' için adım atmaya karar verdik. Savaş açıkçası beklediğimiz bir şey değil" dedi.

AB Dönem Başkanı Bert Koenders de 'şiddetin durdurulması' için bir plan yaptık ve sanıyorum herkes buna riayet etmek zorunda" diye konuştu.

 

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