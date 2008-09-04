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Ekonomi

AB'den Türkiye'ye 3 milyon Euro’luk fon

AB, Türkiye'ye oto tamirinden damızlık sığır yetiştiriciliğine 25 ilginç alanda 3 milyon Euro’yu aşan fon dağıtacak.

04 Eylül 2008 03:00

Avrupa Birliği, Türkiye ile sivil toplum diyaloğu kapsamında, oto tamirinden damızlık sığır yetiştiriciliğine 25 ilginç alanda 3 milyon Euro’yu aşan fon dağıtacak.

AB’nin Türkiye ile sivil toplum diyaloğu kapsamında hazırladığı programa proje sunan ve hibe almaya hak kazanan Türk meslek kuruluşları belli oldu. Listede bu kez ilginç kuruluşlar ve projeler bulunuyor.

Bunlardan ilk dikkat çeken, yaklaşık 90 bin Euro hibe almaya hak kazanan Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Birlik proje kapsamında AB’deki benzer kuruluşlarla işbirliği yapacak, sığır yetiştiriciliği alanında son teknikler üzerinde bilgi sahibi olacak.

AB’den yaklaşık 110 bin Euro fon almaya hak kazanan bir diğer kuruluş ise Bornova Oto Tamircileri ve Sanatkarları Odası.

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