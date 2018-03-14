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AB'den Türkiye'ye 3 milyar Euro'luk ödemeye onay

Onay verilen ödeme, 2015'teki anlaşma kapsamında

14 Mart 2018 16:50

Avrupa Birliği (AB), 2015'te imzalanan mülteci anlaşmasına ilişkin Türkiye'ye taahhüt ettiği ödemenin 3 milyar euroluk kısmını onayladığını duyurdu.

Paketin bir milyar avrosu Avrupa Komisyonunun bütçesinden, kalan 2 milyar avro da üye ülkelerin kendi bütçelerinden karşılanacak.

Avrupa Komisyonu’nun İç İşleri ve  Göçten Sorumlu üyesi Dimitri Avramopoulos tarafından yapılan açıklamada, AB’nin Türkiye’ye 18 Mart anlaşması çerçevesinde 3 milyar euro’luk 2. mali yardım paketinin 1 milyarını karara bağladığını söyledi. 

 

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