AB'den Türkiye'deki tutuklu gazetecilere destek

Avrupa Birliği 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde Türkiye’de tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti. Türkiye’de yaklaşık 160 gazeteci şu anda cezaevinde bulunuyor. Avrupa Parlamentosu’nda konu ile ilgili panel düzenlendi. Tutuklanan Cumhuriyet gazetesi karikatüristi Musa Kart’ın eşi Sevinç Kart Brüksel’deki toplantıda şöyle konuştu:

“Bu son dönemde Turkiye’de basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskıdan, çalıştığı gazete Cumhuriyet gazetesi de nasibini aldı.

Siyasi bir operasyon geçirdi gazete. Şu anda 12 çalışanı, gazeteci, yönetici ve eşim Musa Kart Silivri cezaevinde. Yaşadıklarımızı anlatmakta zorlanıyoruz çünkü gerçek üstü bir olay yaşadığımı düşünüyorum.”

Alman yetkililer ise Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in serbest bırakılmasını talep ediyor. Avrupa milletvekili Rebecca Harms da Avrupa Birliği ülkelerinde de benzer durumun yaşandığını belirtti:

“Gazetecilik suç değil. Bağımsız gazetecilik, ifade özgürlüğü, medya çoğulculuğu demokrasinin temelini oluşturuyor. Örneğin Macaristan’da Brüksel’den gelen tüm eleştirilere rağmen durumun giderek kötüleştiğini görüyoruz.”

2017 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre Türkiye, basın özgürlüğü konusunda 180 ülke arasında 155. sırada yer alıyor.