AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 1,4 milyar euro

Brüksel'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, AB Komisyonu'nun varılan mutabakat çerçevesinde Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 yılı sonuna kadar 3 milyar euro yardımda bulunmayı taahhüt ettiğine dikkat çekildi.

1,4 milyar euroluk dilimini serbest bırakılmasıyla fondan tahsis edilen miktarın 2,15 milyar euroya yükseldiğine dikkat çekildi. Brüksel şimdiye kadar 106 milyon euronun ihtiyaç sahiplerine ulaştığına dikkat çekti.

Yardım paralarının büyük kısmının Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na (WFP) aktarıldığı bildirildi.

20 Mart mutabakatının çerçevesi

Türkiye ile AB arasında, 20 Mart tarihindeki zirvede Yunanistan'a Türkiye üzerinden giriş yapan ve Yunanistan'da iltica başvurusunda bulunmayan sığınmacıların Türkiye'ye iade edilmesi kararlaştırılmıştı. AB, bunun karşılığında Türkiye'ye toplam 6 milyar euro mali yardım, kabul edilen her Suriyeli sığınmacı karşılığında bir Suriyeliyi yasal yollardan kabul etme ve Türkiye ile vize muafiyeti sürecinin hızlandırılmasını taahhüt etmişti. Sığınmacıların iadesine nisan ayında başlandı. Türkiye'nin talepleri arasında, haziran ayından itibaren Schengen Bölgesi'nde Türk vatandaşlarına vize muafiyeti uygulanması bulunuyor.

Erdoğan'ın uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'nin taahhütlerini yerine getirmemesi halinde Türkiye ile AB arasında sığınmacı krizinin çözümüne yönelik varılan anlaşmanın uygulanmayabileceği uyarısında bulunmuştu. Erdoğan, "Burada takip edilmesi gereken bir süreç vardır, belli şartlar vardır. Şayet Avrupa Birliği, atması gereken adımları atmaz, taahhütlerini yerine getirmezse, Türkiye de anlaşmayı uygulamaz" ifadelerini kullanmıştı.