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Dünya
Deutsche Welle

“AB'den Türkiye’deki faiz kavgasına eleştiri”

AB maliye bakanlarının Türkiye’de hükümet ile Merkez Bankası arasındaki tartışmaya dahil olmaya hazırlandığı belirtildi.

11 Mayıs 2015 23:17


Salı günü Brüksel'de toplanacak olan AB maliye bakanlarının Türkiye'de hükümet ile Merkez Bankası (MB) arasındaki faiz tartışmasına müdahil olmaya hazırlandıkları bildirildi.

Reuters haber ajansı, Salı günü açıklanması öngörülen bildiri taslağında, “AB adayı Türkiye'nin Merkez Bankası fiyat istikrarına odaklanmalıdır. Fiyatlarda istikrar Merkez Bankası'nın birincil hedefi olmasına rağmen, MB aynı zamanda başka, bazen de tezat oluşturan hedefler izlemektedir” ifadesinin yer aldığını bildirdi.

Reuters'in haberine göre taslakta, sorumlulara yönelik olarak “Merkez Bankasının kendi asli ödevlerine odaklanmasına izin vermeleri ve diğer hedeflere bütçe politikaları gibi başka önlemlerle ulaşmaları' tavsiyesi de yer alıyor. Taslakta, ‘Merkez Bankası'nın her halükarda 2010 yılından beri enflasyonu kendi öngördüğü yüzde 5 hedefine getirmeyi başaramadığı' tespitine de yer veriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonominin canlandırılması için Merkez Bankası'ndan faizleri düşürmesini pek çok kez talep etmiş, ancak Merkez Bankası bu isteğe direnmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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