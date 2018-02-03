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Dünya

AB'den Türkiye yargısına eleştiri: Artık hukuki çözüm yolu şüpheli

"Gazeteciler gecikmeksizin serbest bırakılmalı"

03 Şubat 2018 15:22

Avrupa Birliği (AB), Af Örgütü Yöneticisi Taner Kılıç'ın tekrar tutuklanması, Türkiye Tabipleri Birliği (TTB) yöneticilerinin gözaltına alınması ve AYM’nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında verdiği hak ihlaline kararına karşın alt mahkeme kararıyla tutukluluğunun devam ettirilmesi üzerine Türkiye’de hukuki çözüm yolunun artık şüpheli olduğuna işaret etti.

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Genişlemeden sorumlu Komiser Johannes Hahn, yaptıkları yazılı açıklamada AYM kararının da acilen uygulanmasını istedi.

Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre AB tarafından yapılan yazılı açıklamada Uluslararası Af Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı Kılıç’ın serbest bırakılmasına yönelik kararın tersine çevrilerek tutuklanmasını, TTB Yöneticilerinin gözaltına alınmasının Türkiye’de “hukukun üstünlüğü ile yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı” ilkelerinin altını oyan endişe verici gelişmeler olarak tanımladı.

Açıklamada şöyle dendi:

"Anayasa Mahkemesi’nin son kararına rağmen iki gazetecinin tutukluluk hallerinin devam ettirilmesi de dahil olmak üzere; mahkeme kararlarının uygulanmaması, sadece hukukun üstünlüğüne zarar vermekle kalmayıp aynı zamanda, etkin bir hukuki çözüm yolunun varlığına dair ciddi şüpheler doğurarak talihsiz bir örnek yaratma riski taşımaktadır.”

AB, AYM’nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan ile ilgili verdiği hak ihlali ve serbest bırakılmalarına yönelik kararın biran önce uygulanmasını isterken, “gazeteciler gecikmeksizin serbest bırakılmalı” dedi. Açıklamada, “Hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler alanında somut ve kalıcı iyileşmeler, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği açısından yaşamsal niteliğini korumaktadır" ifadesi yer aldı.

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